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        Tarsus'ta depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

        Mersin'in Tarsus ilçesinde bir depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2026 - 09:24 Güncelleme:
        Tarsus'ta depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

        Mersin'in Tarsus ilçesinde bir depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kütüklü Mahallesi'ndeki bir sera işletmesinin deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Çalışanların ihbarı üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangında iş yerinin bir bölümü hasar gördü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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