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        Mersin'de hafif ticari araç ile tırın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

        Mersin'in Tarsus ilçesinde hafif ticari araç ve tırın çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2026 - 19:29 Güncelleme:
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        Mersin'de hafif ticari araç ile tırın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

        Mersin'in Tarsus ilçesinde hafif ticari araç ve tırın çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, plakaları henüz belirlenemeyen H.B. idaresindeki hafif ticari araç ile Ş.F. idaresindeki tır, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Yenice mevkisinde çarpıştı.

        İhbar üzerine, bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları kontrollerde hafif ticari araçta bulunan M.B'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

        Kazada yaralanan 5 kişi, sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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