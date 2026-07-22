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        Mersin'de hatalı sollama yapması kameraya kaydedilen sürücüye ceza kesildi

        Mersin'de hatalı sollama yaptığı anlar araç kamerasınca kaydedilen otomobil sürücüsüne para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2026 - 17:19 Güncelleme:
        Mersin'de hatalı sollama yapması kameraya kaydedilen sürücüye ceza kesildi

        Mersin'de hatalı sollama yaptığı anlar araç kamerasınca kaydedilen otomobil sürücüsüne para cezası uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, otomobilin hatalı sollama yaptığı anların başka bir aracın kamerasınca kaydedilip sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, araç plakasını ve sürücüyü tespit etti.

        Sürücü A.Y'ye "trafiği aksatacak veya tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirme" maddesinden 10 bin lira ceza uygulandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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