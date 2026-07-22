Tarsus ilçesinde yapılan denetimde haşere görülen 3 fırına ceza uygulandı
Mersin'in Tarsus ilçesinde belediye ekiplerinin denetiminde haşere olduğu görülen 3 fırına para cezası kesildi.
Giriş: 22.07.2026 - 16:56 Güncelleme:
Mersin'in Tarsus ilçesinde belediye ekiplerinin denetiminde haşere olduğu görülen 3 fırına para cezası kesildi.
Tarsus Belediyesi ekipleri, ekmek ve simit üretilen işletmelere yönelik denetim yaptı.
Denetimde iş yerlerinin ruhsatını kontrol eden ekipler, üretim alanlarının fiziki koşullarını ve hijyen standartlarını inceledi.
Ekipler, çalışma sırasında haşereyle karşılaşılan 3 fırına para cezası uyguladı, 660 kilogram hamuru imha etti.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ