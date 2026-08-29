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        Mersin'de heyelan nedeniyle Anamur-Gazipaşa kara yolu trafiğe kapandı

        Mersin'de sağanak sonrası meydana gelen heyelan nedeniyle Anamur-Gazipaşa kara yolu ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2026 - 11:12 Güncelleme:
        Mersin'de heyelan nedeniyle Anamur-Gazipaşa kara yolu trafiğe kapandı

        Mersin'de sağanak sonrası meydana gelen heyelan nedeniyle Anamur-Gazipaşa kara yolu ulaşıma kapandı.

        Anamur ilçesi Uçarı Mahallesi D-400 kara yolunda yağışın ardından heyelan meydana geldi.

        Tepelik alandan kayan taş ve çamur nedeniyle Anamur ile Antalya'nın Gazipaşa ilçesi arasındaki yol çift yönlü trafiğe kapandı.

        İhbar üzerine bölgeye trafik polisleri ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

        Yolda temizlik çalışması başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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