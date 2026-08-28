Mersin'de uyuşturucu ticareti iddiasıyla yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Operasyonda 110 sentetik ecza, bir miktar sentetik uyuşturucu ve kokain ele geçirildi.

Merkez Mezitli ve Toroslar ilçelerindeki operasyonda şüpheliler S.T, U.K. ve Z.A. yakalandı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekiplerince uyuşturucu ticareti yapan ve "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

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