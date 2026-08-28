Bozyazı'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında program düzenlendi
Mersin'in Bozyazı ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla program düzenlendi.
Giriş: 28.08.2026 - 17:03 Güncelleme:
Mersin'in Bozyazı ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla program düzenlendi.
Bozyazı Müftülüğünce Denizci Mehmet Camisi'nde düzenlenen programa ilçe protokolü, din görevlileri ve vatandaşlar katıldı.
Programda Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi.
Daha sonra ilçe protokolü, şehitler Yaşar Navgasın ve Resul Kara'nın kabirlerini ziyaret etti.
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