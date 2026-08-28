Anamur'da dolu etkili oldu
Mersin'in Anamur ilçesinde dolu etkili oldu.
Giriş: 28.08.2026 - 17:06 Güncelleme:
Mersin'in Anamur ilçesinde dolu etkili oldu.
İlçenin yüksek kesimlerindeki Abanoz Yaylası'nda yağmurun ardından dolu meydana geldi.
Etkili olan dolu nedeniyle bahçeler kısa sürede beyaza büründü, bazı meyve ağaçları zarar gördü.
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