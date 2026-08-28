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        Anamur'da dolu etkili oldu

        Mersin'in Anamur ilçesinde dolu etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2026 - 17:06 Güncelleme:
        Anamur'da dolu etkili oldu

        Mersin'in Anamur ilçesinde dolu etkili oldu.

        İlçenin yüksek kesimlerindeki Abanoz Yaylası'nda yağmurun ardından dolu meydana geldi.

        Etkili olan dolu nedeniyle bahçeler kısa sürede beyaza büründü, bazı meyve ağaçları zarar gördü.

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