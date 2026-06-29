Mersin'de kalbi 3 kez duran Mezitli İlçe Milli Eğitim Müdürü sağlığına kavuştu

Mersin'de kalbi 3 kez duran Mezitli İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Badas, tedavisinin ardından taburcu edildi.



Mersin Üniversitesinden (MEÜ) yapılan açıklamaya göre, bayılma şikayetiyle MEÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne başvuran Badas tedaviye alındı.



Tetkiklerde 3 kez kalbi durduğu belirlenen Badas'a "kalp pili implantasyonu" (kalbin ritmini düzenleyen elektronik cihazın göğüs bölgesine yerleştirilmesi işlemi) uygulandı. Operasyonun ardından bir süre gözlem altında tutulan Badas, sağlığına kavuştu.



Badas, tedavi sürecinin tamamlanmasıyla taburcu edildi.



- "Düzenli kontrollerle günlük yaşamına güvenle dönebilecektir"



Açıklamada görüşlerine yer verilen MEÜ Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özcan Örsçelik, Badas'ın sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.



Badas'ın rahatsızlık sürecine ilişkin bilgi veren Örsçelik, "Hastamızı kardiyoloji servisimize yatırdık. Takip sürecinde bir kez daha oldu. Bu kez 5 saniyeden uzun süren kalp duraklaması gelişti. Toplamda üç kez kalbi duran hastamıza fizyolojik ve tam MR uyumlu kalp pili takarak tedavisini başarıyla gerçekleştirdik. Hastamızı sağlıklı bir şekilde taburcu ettik. Düzenli kontrollerine devam etmek kaydıyla günlük yaşamına güvenle dönebilecektir." ifadelerini kullandı.



İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Badas da yaşadığı sağlık sorununun hızlı teşhis ve doğru müdahale sayesinde kontrol altına alındığını belirtti.

