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        Mersin'de kurtların saldırdığı 29 koyun telef oldu

        Mersin'in Silifke ilçesinde, kurtların saldırısına uğrayan 29 koyun telef oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2026 - 14:08 Güncelleme:
        Mersin'de kurtların saldırdığı 29 koyun telef oldu

        Mersin'in Silifke ilçesinde, kurtların saldırısına uğrayan 29 koyun telef oldu.

        Akdere Mahallesi'nde yaşayan Hümmet Koyun, sabah saatlerinde ağıla girdiğinde küçükbaş hayvanlarından bazılarının telef olduğunu görerek durumu yetkililere bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye giden Silifke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, 29 koyunun telef olduğu olaya ilişkin inceleme başlattı.

        Mahalle muhtarı Mehmet Kunt, gazetecilere, son günlerde mahallelerinde çok fazla kurt görülmeye başlandığını kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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