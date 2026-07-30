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        Mersin'de kuvvetli rüzgar etkili oluyor

        Mersin'in Silifke ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle çok sayıda ağaç devrildi, 2 araç hasar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2026 - 10:44 Güncelleme:
        Mersin'de kuvvetli rüzgar etkili oluyor

        Mersin'in Silifke ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle çok sayıda ağaç devrildi, 2 araç hasar gördü.

        İlçe genelinde sabah saatlerinde başlayan kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

        Rüzgar nedeniyle bazı mahallelerde çok sayıda ağaç devrildi, kırılan dallar nedeniyle park halindeki 2 otomobilde hasar oluştu.

        Belediye ve itfaiye ekipleri, devrilen ağaçların kapattığı yollarda çalışma yürüttü.

        Boğsak Koyu'nda da rüzgarın şiddetiyle sürüklenen bir yelkenli kıyıya çarptı.

        Karaya oturan yelkenlinin kaldırılması için çalışma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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