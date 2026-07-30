Mersin'de kuvvetli rüzgar etkili oluyor
Mersin'in Silifke ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle çok sayıda ağaç devrildi, 2 araç hasar gördü.
Mersin'in Silifke ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle çok sayıda ağaç devrildi, 2 araç hasar gördü.
İlçe genelinde sabah saatlerinde başlayan kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.
Rüzgar nedeniyle bazı mahallelerde çok sayıda ağaç devrildi, kırılan dallar nedeniyle park halindeki 2 otomobilde hasar oluştu.
Belediye ve itfaiye ekipleri, devrilen ağaçların kapattığı yollarda çalışma yürüttü.
Boğsak Koyu'nda da rüzgarın şiddetiyle sürüklenen bir yelkenli kıyıya çarptı.
Karaya oturan yelkenlinin kaldırılması için çalışma başlatıldı.
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