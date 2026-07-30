Mersin'de kuvvetli rüzgar etkili oluyor

Mersin'in Silifke ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle çok sayıda ağaç devrildi, 2 araç hasar gördü.



İlçe genelinde sabah saatlerinde başlayan kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.



Rüzgar nedeniyle bazı mahallelerde çok sayıda ağaç devrildi, kırılan dallar nedeniyle park halindeki 2 otomobilde hasar oluştu.



Belediye ve itfaiye ekipleri, devrilen ağaçların kapattığı yollarda çalışma yürüttü.



Boğsak Koyu'nda da rüzgarın şiddetiyle sürüklenen bir yelkenli kıyıya çarptı.



Karaya oturan yelkenlinin kaldırılması için çalışma başlatıldı.



