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        Mersin'de makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

        Mersin'in Silifke ilçesinde makilik alanda çıkan yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2026 - 17:59 Güncelleme:
        Mersin'de makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

        Mersin'in Silifke ilçesinde makilik alanda çıkan yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Burunucu Mahallesi'nin Bozdoğan mevkisindeki makilikte henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile 2 söndürme helikopteri, 5 arazöz, 2 su tankı ve 5 ilk müdahale aracı yönlendirildi.

        Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.

        Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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