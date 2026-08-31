Mersin'de makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile 2 söndürme helikopteri, 5 arazöz, 2 su tankı ve 5 ilk müdahale aracı yönlendirildi.

Burunucu Mahallesi'nin Bozdoğan mevkisindeki makilikte henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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