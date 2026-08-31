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        Mersin'de seraya yuvarlanan otomobildeki karı koca öldü

        Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde otomobilin seraya yuvarlanması sonucu sürücü ve eşi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2026 - 17:13 Güncelleme:
        Mersin'de seraya yuvarlanan otomobildeki karı koca öldü

        Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde otomobilin seraya yuvarlanması sonucu sürücü ve eşi hayatını kaybetti.

        Özer Hacıoğlu'nun (52) kullandığı 01 AJA 747 plakalı otomobil, Adanalıoğlu Mahallesi'nde seraya yuvarlandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık personelince yapılan incelemede sürücü ve yanındaki eşi Elif Hacıoğlu'nun (52) hayatını kaybettiği belirlendi.

        Morga kaldırılan cenazeler, işlemlerin ardından Akdeniz ilçesindeki Huzurkent Mezarlığı'na defnedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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