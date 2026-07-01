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        Mersin'de motosikletle polisten kaçmaya çalışan firari hükümlü yakalandı

        Mersin'de trafik denetiminde sahte plakalı motosikletle polisten kaçmaya çalışan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2026 - 22:41 Güncelleme:
        Mersin'de motosikletle polisten kaçmaya çalışan firari hükümlü yakalandı

        Mersin'de trafik denetiminde sahte plakalı motosikletle polisten kaçmaya çalışan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Yenişehir ilçesindeki Üniversite Caddesi'nde durumundan şüphe edilen motosiklet sürücüsü kontrol edilmek amacıyla durduruldu.

        Yapılan incelemede sürücünün trafik kurallarını ihlal edecek şekilde motosiklet kullandığı belirlendi.

        Ekipler, "abart egzoz" ve "iptal edilmiş sürücü belgesiyle araç kullanma" suçlarından ceza uygulayacağı sırada sürücü motosikletiyle kaçmaya çalıştı.

        Bu sırada motosikleti devrilen sürücü yaya olarak kaçmaya başladı.

        Kovalamacanın ardından polis ekiplerine mukavemette bulunan sürücü yakalandı.

        Ekiplerin yaptığı incelemede motosiklette sahte plaka olduğu ve ikiz plaka yöntemiyle başka araca ait bilgilerin taşındığı tespit edildi.

        İncelemede, şüphelinin 9 ayrı suçtan aranmasının bulunduğu ve 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğu belirlendi.

        Sürücüye çeşitli trafik ihlallerinden toplamda 370 bin 348 lira ceza verildi, motosiklet 90 gün trafikten men edildi.

        Hükümlü hakkında "görevi yaptırmamak için direnme", "kamu malına zarar verme", "resmi belgede sahtecilik" suçlarından da adli işlem yapıldı.

        Firari hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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