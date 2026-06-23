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        Mersin'de ormana giren 10 kişiye ceza kesildi

        Mersin'in Mut ilçesinde ormanlık alanlara giriş yasağını ihlal ettiği belirlenen 10 kişiye idari para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2026 - 09:00 Güncelleme:
        Mersin'de ormana giren 10 kişiye ceza kesildi

        Mersin'in Mut ilçesinde ormanlık alanlara giriş yasağını ihlal ettiği belirlenen 10 kişiye idari para cezası uygulandı.

        Palantepe Mahallesi Çiçekçi Koyağı mevkisinde gerçekleştirilen denetimlerde, 10 kişinin yasak olmasına rağmen ormanlık alana giriş yaptığı tespit edildi.

        Yapılan incelemede kişilerin, Mersin Valiliğinin orman yangınlarının önlenmesine yönelik yayımladığı genelgeye aykırı hareket ettiği belirlendi.

        Bunun üzerine 10 kişi hakkında idari para cezası uygulandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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