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        Mersin'de oto taşıyıcı tırda çıkan yangın söndürüldü

        Mersin'in Tarsus ilçesinde otoyolda araç yüklü tırda çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2026 - 15:45 Güncelleme:
        Mersin'de oto taşıyıcı tırda çıkan yangın söndürüldü

        Mersin'in Tarsus ilçesinde otoyolda araç yüklü tırda çıkan yangın söndürüldü.

        Sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen oto taşıyıcı tır, Tarsus-Pozantı Otoyolu'nun Sarışıh mevkisinde bariyere çarptı.

        Alev alan tırın sürücüsü, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yolun Adana istikametini trafiğe kapatan ekipler, yangını söndürdü.

        Tır ve arkasındaki araçlarda soğutma çalışmasının sürmesi nedeniyle sürücüler, Akçatekir Gişeleri'nden D-750 kara yoluna yönlendiriliyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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