Mersin'de oto taşıyıcı tırda çıkan yangın söndürüldü
Mersin'in Tarsus ilçesinde otoyolda araç yüklü tırda çıkan yangın söndürüldü.
Mersin'in Tarsus ilçesinde otoyolda araç yüklü tırda çıkan yangın söndürüldü.
Sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen oto taşıyıcı tır, Tarsus-Pozantı Otoyolu'nun Sarışıh mevkisinde bariyere çarptı.
Alev alan tırın sürücüsü, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yolun Adana istikametini trafiğe kapatan ekipler, yangını söndürdü.
Tır ve arkasındaki araçlarda soğutma çalışmasının sürmesi nedeniyle sürücüler, Akçatekir Gişeleri'nden D-750 kara yoluna yönlendiriliyor.
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