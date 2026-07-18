Mersin'de otomobil lastiği tamiri yapılan iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

Mersin'in Mut ilçesinde otomobil lastiği tamiri yapılan iş yerinde çıkan yangın söndürüldü. Pınarbaşı Mahallesi'ndeki otomobil lastiği tamiri yapılan iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Yangın nedeniyle iş yerinde hasar oluştu.

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