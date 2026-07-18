Mersin'de terör örgütü TKP/ML üyesi tutuklandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde terör örgütü TKP/ML üyesi olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.



İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, jandarma ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından düzenlenen operasyonda bir şüpheli terör örgütü TKP/ML üyesi olduğu iddiasıyla yakalandı.



Şüphelinin adresinde yapılan aramada çok sayıda dokümana el konuldu.



Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

