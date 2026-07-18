Mersin'de terör örgütü TKP/ML üyesi tutuklandı
Mersin'in Tarsus ilçesinde terör örgütü TKP/ML üyesi olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde terör örgütü TKP/ML üyesi olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, jandarma ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından düzenlenen operasyonda bir şüpheli terör örgütü TKP/ML üyesi olduğu iddiasıyla yakalandı.
Şüphelinin adresinde yapılan aramada çok sayıda dokümana el konuldu.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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