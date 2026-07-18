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        Mersin'de terör örgütü TKP/ML üyesi tutuklandı

        Mersin'in Tarsus ilçesinde terör örgütü TKP/ML üyesi olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2026 - 14:10 Güncelleme:
        Mersin'de terör örgütü TKP/ML üyesi tutuklandı

        Mersin'in Tarsus ilçesinde terör örgütü TKP/ML üyesi olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, jandarma ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından düzenlenen operasyonda bir şüpheli terör örgütü TKP/ML üyesi olduğu iddiasıyla yakalandı.

        Şüphelinin adresinde yapılan aramada çok sayıda dokümana el konuldu.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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