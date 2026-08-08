Mersin'de otomobil ve ambulansın çarpışma anı güvenlik kamerasında

Mersin'in merkez Yenişehir ilçesinde otomobil ile ambulansın çarpışması güvenlik kamerasınca kaydedildi.



Sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen otomobil ile ambulans, Yenişehir ilçesindeki 34. Cadde'deki kavşakta çarpıştı.



Çarpışmanın etkisiyle otomobil ve ambulans savruldu.



Kazanın ardından ambulanstaki sağlık çalışanları araçtan inerek otomobil sürücüsüne yardım etti.



Otomobil sürücüsü ve ambulansta bulunanlar tedbir amacıyla hastaneye götürüldü.



Araçlarda hasara neden olan kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

