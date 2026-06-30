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        Mersin'de otoyolda trafiği tehlikeye düşüren sürücüye 21 bin 629 lira ceza

        Mersin'de otoyolda trafiği tehlikeye düşüren minibüs sürücüsüne 21 bin 629 lira ceza verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2026 - 18:50 Güncelleme:
        Mersin'de otoyolda trafiği tehlikeye düşüren sürücüye 21 bin 629 lira ceza

        Mersin'de otoyolda trafiği tehlikeye düşüren minibüs sürücüsüne 21 bin 629 lira ceza verildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, sosyal medya platformları ve internet sitelerinde asayiş ve trafik ihlallerine yönelik sanal devriye çalışması yapıldı.

        Bu kapsamda bir sürücünün minibüsle otoyolda trafiği tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirdiği tespit edildi.

        Ekiplerin çalışması sonucu sürücü R.Ç. yakalandı.

        Sürücüye "sürücü belgesi sahibinin, sürücü belgesinin sınıfına göre sürmeye yetkili olmadığı araçları sürmesi" ve "aksine bir işaret bulunmadıkça trafiği tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirme" suçlarından 21 bin 629 lira ceza verildi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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