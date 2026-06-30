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        Mersin'de yaşamını yitiren sağlık çalışanı için hastanede tören yapıldı

        Mersin'in Erdemli ilçesinde hayatını kaybeden sağlık çalışanı için hastanede tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2026 - 15:10 Güncelleme:
        Mersin'de yaşamını yitiren sağlık çalışanı için hastanede tören yapıldı

        Mersin'in Erdemli ilçesinde hayatını kaybeden sağlık çalışanı için hastanede tören düzenlendi.

        İlçede 34 yıldır röntgen teknisyeni olarak çalışan Osman Ceyhan (54) tedavi gördüğü Erdemli Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

        Ceyhan için, görev yaptığı hastanenin bahçesinde düzenlenen törene ailesi, yakınları, Erdemli Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mehmet Deliktaş ve iş arkadaşları katıldı.

        Törende Ceyhan için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

        Deliktaş, törende, Osman Ceyhan'ın çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybettiğini belirterek, aileye başsağlığı dileğinde bulundu.

        Ceyhan'ın cenazesi Koraşamlı Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi. ​​​​​​​​​​​​​​

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