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        Mersin'de markette son tüketim tarihi geçmiş 230 gıda ürünü ele geçirildi

        Mersin'in Akdeniz ilçesinde zabıta ekiplerinin denetiminde bir markette son tüketim tarihi geçmiş 230 gıda ürünü ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2026 - 11:14 Güncelleme:
        Mersin'de markette son tüketim tarihi geçmiş 230 gıda ürünü ele geçirildi

        Mersin'in Akdeniz ilçesinde zabıta ekiplerinin denetiminde bir markette son tüketim tarihi geçmiş 230 gıda ürünü ele geçirildi.


        Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde market ve işletmelere yönelik denetim yaptı.

        Müfide İlhan Mahallesi'ndeki bir marketteki denetimlerde, son tüketim tarihi geçmiş çikolata ve bisküvi olmak üzere 230 ürün tespit edildi.

        Ekipler, işletmeye 3 bin 705 lira ceza uyguladı.

        El konulan ürünler imha edilmek üzere bertaraf tesisine gönderildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Zabıta Müdürü Ufuk Sivaslıoğlu, gıda sektöründe faaliyet gösteren işletmelere yönelik denetimlerin aralıksız sürdüğünü belirtti.

        Son kullanma tarihi geçmiş, bozulmuş ya da tüketici sağlığını riske atabilecek ürünlerin satışına kesinlikle müsamaha gösterilmediğini ifade eden Sivaslıoğlu, vatandaşların sağlığını tehdit eden her türlü olumsuzluğa karşı denetimlerinin kararlılıkla devam edeceğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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