Mersin'de dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

Mersin'de sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sosyal medya üzerinden ikinci el eşya satışına yönelik sahte ilanlar vererek dolandırıcılık yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde 10 cep telefonu, 10 SIM kart, 2 hard disk ve USB bellek ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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