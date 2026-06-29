Mersin'de otomobilin bagajında yolculuğa para cezası

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir otomobil sürücüsüne, aracın bagaj kısmında yolcu taşıdığı gerekçesiyle 141 bin lira idari ceza uygulandı.



Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, TAŞTİ yolu üzerinde otomobilin bagajında yolculuk yapan bir kişinin görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçti.



Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, araç sürücüsü K.A'ya "2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu" gereğince "plakanın kapatılması" ve "trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili diğer usul ve yasaklara uyulmaması" hükümleri uyarınca toplam 141 bin lira idari ceza uygulandı.



