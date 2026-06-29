Mersin'de bir kişiyi bıçaklayıp gasbeden 5 şüpheli tutuklandı

Mersin'in Erdemli ilçesinde bir kişiyi bıçaklayıp gasbeden 5 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı, 5 şüphelinin bir kişiyi bıçaklayıp boynundaki altın zinciri ve 3 bin 500 lirasını gasbetmesine ilişkin soruşturma başlattı. Polis ekipleri, olayın yaşandığı bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Ekipler, kimliğini belirledikleri 3'ü çocuk 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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