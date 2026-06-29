Tarsus'ta otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

Mersin'in Tarsus ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, büyümeden söndürüldü. Takbaş Mahallesi'nde, otoyol kenarındaki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Tarsus Orman İşletme Müdürlüğüne ait 2 arazöz ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

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