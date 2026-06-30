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        Tarsus'ta polis ve zabıta ekiplerince denetim yapıldı

        Mersin'inTarsus ilçesinde polis ve zabıta ekiplerince cadde ve sokaklarda denetim gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2026 - 08:53 Güncelleme:
        Tarsus'ta polis ve zabıta ekiplerince denetim yapıldı

        Mersin'inTarsus ilçesinde polis ve zabıta ekiplerince cadde ve sokaklarda denetim gerçekleştirildi.

        Ekiplerce cadde ve bulvarlar üzerinde gerçekleştirilen denetimlerde, iş yerlerinin önüne kent estetiğini bozan, araç geçişleri ve yaya geçişlerine engel olan materyallerin konulmaması için esnaflar uyarıldı.

        Ayrıca kaldırımlara konulan reklam panosu, levha ve dubalar kaldırıldı, kent merkezinde yasak olmasına rağmen seyyar satıcılık yapan kişilerin ürünlerine de el konuldu.

        Denetimlerde kurallara uymadığı tespit edilenlere cezai işlem uygulandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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