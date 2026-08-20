Mersin'de sağlık çalışanları kan bağışı yaptı

Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Ballı, her bağışın bir insanın hayata tutunmasına vesile olabileceğini belirterek, sağlık durumu uygun herkesi düzenli kan bağışlamaya davet etti.

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