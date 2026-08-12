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        Mersin'de sentetik uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 3 zanlı tutuklandı

        Mersin'de sentetik uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2026 - 13:56 Güncelleme:
        Mersin'de sentetik uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 3 zanlı tutuklandı

        Mersin'de sentetik uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında şüpheliler Ö.Y. ve İ.A'nın, merkez Toroslar ilçesi Halkkent Mahallesi'nde bir kişiye 14 sentetik ecza hapı sattığı belirlendi.

        Ekipler, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen B.İ'yi de merkez Mezitli ilçesinde yakaladı, şüphelinin üst aramasında 54 sentetik ecza hapı bulundu.

        Merkez Yenişehir ilçesinde de 55 sentetik ecza hapı ele geçirilen operasyonda şüpheli D.Z. gözaltına alındı.

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        İl Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüpheliler Ö.Y, İ.A, B.İ. ve D.Z. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Nöbetçi hakimliğe çıkarılan zanlılardan Ö.Y, B.İ. ve D.Z. tutuklandı, İ.A. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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