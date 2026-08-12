Mersin'de sentetik uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 3 zanlı tutuklandı

Nöbetçi hakimliğe çıkarılan zanlılardan Ö.Y, B.İ. ve D.Z. tutuklandı, İ.A. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Ekipler, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen B.İ'yi de merkez Mezitli ilçesinde yakaladı, şüphelinin üst aramasında 54 sentetik ecza hapı bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında şüpheliler Ö.Y. ve İ.A'nın, merkez Toroslar ilçesi Halkkent Mahallesi'nde bir kişiye 14 sentetik ecza hapı sattığı belirlendi.

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