Mersin'de sıcaktan bunalanlar sahilleri doldurdu

Bazı ziyaretçiler şezlonglarda güneşlendi, bazıları da su sporlarıyla vakit geçirdi.

Sıcaktan bunalanlar, Erdemli ilçesindeki Ayaş Plajı ile Silifke ilçesindeki Susanoğlu Plajı ve Yapraklı Koy'dan denize girdi.

Mersin'de etkisini sürdüren sıcak havadan bunalan yerli ve yabancı turistler ile kent sakinleri sahillerde yoğunluk oluşturdu.

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