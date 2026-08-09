Mersin'de silahlı saldırıda 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı
Mersin'in Mezitli ilçesinde silahlı saldırı sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Mersin'in Mezitli ilçesinde silahlı saldırı sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
İddiaya göre, şüpheli A.U. Akdeniz Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle Özhan Büyük ve yanındaki T.T'ye tabanca ile ateş açtı.
Bu sırada yoldan geçen ve içerisinde yolcu bulunan minibüse de kurşun isabet etti.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince vücutlarına kurşun isabet eden Büyük ve T.T. hastaneye kaldırıldı.
Ağır yaralanan Büyük, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında olay yerinden kaçan şüpheli A.U. polis ekiplerince gözaltına alındı.
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