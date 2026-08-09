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        Mersin'de çakmak gazı soluduğu ileri sürülen çocuk öldü

        Mersin'in Tarsus ilçesinde çakmak gazı soluduğu ileri sürülen 5 yaşındaki kız çocuğu, hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2026 - 18:00 Güncelleme:
        Mersin'de çakmak gazı soluduğu ileri sürülen çocuk öldü

        Mersin’in Tarsus ilçesinde çakmak gazı soluduğu ileri sürülen 5 yaşındaki kız çocuğu, hastanede hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, Yenice Mahallesi'nde çakmak gazı soluduğu iddia edilen 5 yaşındaki M.Ş. fenalaştı.

        Yakınları tarafından Tarsus Devlet Hastanesi’ne kaldırılan M.Ş. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        M.Ş’nin cenazesi otopsi için Mersin Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

        Jandarma ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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