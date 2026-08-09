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        Mersin'de 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Mersin'in Silifke ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2026 - 16:19 Güncelleme:
        Mersin'de 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Mersin'in Silifke ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Silifke-Mut kara yolunun Evkafçiftliği Mahallesi mevkisinde sürücüleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen odun yüklü tır ile kamyonet çarpıştı.

        Yoldan geçen bir tır da kaza yapan araçlara çarptı.

        Çarpışmanın etkisiyle alev alan odun yüklü tırdaki yangın, kamyonete ve ormanlık alana sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Olayda 1 kişinin hayatını kaybettiğini belirleyen sağlık ekipleri, yaralanan 1 kişiyi Silifke Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

        Tır ve kamyonetteki alevleri söndüren ekipler, helikopter ve arazözlerle müdahale ettikleri ormanlık alandaki yangını da kontrol altına aldı.

        Araç trafiğine kapatılan Silifke-Mut kara yolunun kenarındaki ormanda soğutma çalışması sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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