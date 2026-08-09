Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri GÜNCELLEME - Mersin'de kavgada silahla vurulan 2 kişi yaşamını yitirdi

        GÜNCELLEME - Mersin'de kavgada silahla vurulan 2 kişi yaşamını yitirdi

        Mersin'in Tarsus ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada silahla vurulan iki kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2026 - 12:41 Güncelleme:
        GÜNCELLEME - Mersin'de kavgada silahla vurulan 2 kişi yaşamını yitirdi

        Mersin'in Tarsus ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada silahla vurulan iki kişi hayatını kaybetti.

        Bağlar Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı.

        Kavga sırasında silahla vurulan Halil İbrahim Tarhan ve Ümit İğde yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık personelince hastaneye kaldırılan Tarhan ile İğde, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        Polis ekipleri, kavgaya karıştıkları iddiasıyla 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Çarşaf giyip husumetlisini vurdu! Takside kelepçe!
        Çarşaf giyip husumetlisini vurdu! Takside kelepçe!
        Ablasını kurtarmaya çalışan Arif, kurtarılamadı
        Ablasını kurtarmaya çalışan Arif, kurtarılamadı
        Gazze'deki ateşkesin ikinci aşaması planını reddetti
        Gazze'deki ateşkesin ikinci aşaması planını reddetti
        İran: ABD ile müzakere yürütmüyoruz
        İran: ABD ile müzakere yürütmüyoruz
        Lokomotiv'den Batrakov açıklaması!
        Lokomotiv'den Batrakov açıklaması!
        Vahşetin ifadesi! Bedriye Karaçay'ın katilinden kan donduran itiraf!
        Vahşetin ifadesi! Bedriye Karaçay'ın katilinden kan donduran itiraf!
        Fenerbahçe'den Ueda'ya resmi teklif!
        Fenerbahçe'den Ueda'ya resmi teklif!
        Beşiktaş'a Gineli santrfor!
        Beşiktaş'a Gineli santrfor!
        Biden'ın kanserinin yayıldığı açıklandı
        Biden'ın kanserinin yayıldığı açıklandı
        Mücteba Hamaney'in "ilk videosu" gizemi bitirmedi
        Mücteba Hamaney'in "ilk videosu" gizemi bitirmedi
        Ünlülerden Cansever'e veda
        Ünlülerden Cansever'e veda
        Görme engelli kişi metro raylarına düştü!
        Görme engelli kişi metro raylarına düştü!
        Onu tanımak neredeyse imkansız
        Onu tanımak neredeyse imkansız
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        Pentagon'dan mühimmat stoku için hamle
        Pentagon'dan mühimmat stoku için hamle
        Takipçilerine tepki: Asıl ben sizi istemiyorum!
        Takipçilerine tepki: Asıl ben sizi istemiyorum!
        Bir kültürümüz hızla aşınıyor
        Bir kültürümüz hızla aşınıyor
        Bu manzara mantık sınırlarını zorluyor!
        Bu manzara mantık sınırlarını zorluyor!
        "Annelikte başarısız oldum"
        "Annelikte başarısız oldum"
        Dikkatinizi sonuna kadar zorlayacak 10 bulmaca!
        Dikkatinizi sonuna kadar zorlayacak 10 bulmaca!

        Benzer Haberler

        Mersin'de silahlı kavga; 2 kuzen öldürüldü
        Mersin'de silahlı kavga; 2 kuzen öldürüldü
        Tarsus'taki silahlı kavgada ölü sayısı 2'ye yükseldi: Kuzenler hayatını kay...
        Tarsus'taki silahlı kavgada ölü sayısı 2'ye yükseldi: Kuzenler hayatını kay...
        Mersin'de silahlı saldırıya uğrayan 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yarala...
        Mersin'de silahlı saldırıya uğrayan 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yarala...
        Mersin'de turizm bölgesindeki uygulamada 53 sürücüye 150 bin 779 lira ceza...
        Mersin'de turizm bölgesindeki uygulamada 53 sürücüye 150 bin 779 lira ceza...
        'Köy Bizim, Şenlik Bizim' coşkusu Tarsus'a taşındı
        'Köy Bizim, Şenlik Bizim' coşkusu Tarsus'a taşındı
        Mersin'de minikler trafik kurallarını direksiyon başında öğrendi
        Mersin'de minikler trafik kurallarını direksiyon başında öğrendi