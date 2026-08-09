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        Mersin'de silahlı saldırıya uğrayan 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı

        Mersin'in Tarsus ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan 2 kişiden 1'i yaşamını yitirdi, diğeri yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2026 - 12:41 Güncelleme:
        Mersin'de silahlı saldırıya uğrayan 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı

        Mersin'in Tarsus ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan 2 kişiden 1'i yaşamını yitirdi, diğeri yaralandı.

        Bağlar Mahallesi'nde kimliği henüz tespit edilemeyen kişi ya da kişiler, Halil İbrahim Tarhan ve Ü.İ'ye silahla ateş açtı.

        Tarhan ve Ü.İ'nin yaralandığı olayın ardından bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık personelince Tarsus Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Tarhan, kurtarılamadı.

        Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, firari şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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