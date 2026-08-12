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        Mersin'de tefecilik operasyonunda yakalanan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı

        Mersin'in Tarsus ilçesinde tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2026 - 16:15 Güncelleme:
        Mersin'de tefecilik operasyonunda yakalanan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı

        Mersin'in Tarsus ilçesinde tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, haksız kazanç elde etmek için faiz karşılığında para verip tefecilik yaptıkları belirlenen zanlılara yönelik çalışma başlattı.

        Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 4 şüpheli yakalandı.

        Zanlıların ev ve iş yerlerinde gerçekleştirilen aramada ruhsatsız pompalı tüfek, 31 kartuş ve 10 gram esrar ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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