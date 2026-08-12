Mersin'de tefecilik operasyonunda yakalanan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı

Zanlıların ev ve iş yerlerinde gerçekleştirilen aramada ruhsatsız pompalı tüfek, 31 kartuş ve 10 gram esrar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, haksız kazanç elde etmek için faiz karşılığında para verip tefecilik yaptıkları belirlenen zanlılara yönelik çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.