Mersin'de ters yönde ilerleyen hafif ticari aracın sürücüsüne 90 bin lira ceza kesildi

Mersin'de otoyol bağlantı yolunda ters yönde giden hafif ticari aracın sürücüsüne 90 bin lira ceza uygulandı.



İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, otoyol bağlantı yolu olan 34. Cadde'de hafif ticari aracın ters yönde ilerlediğine ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntü üzerine çalışma başlatıldı.



Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, araç sürücüsünün A.E. olduğunu tespit etti.



Sürücüye Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerince 90 bin lira ceza kesildi.



Aracı trafikten 60 gün men eden ekipler, A.E'nin sürücü belgesine de 60 gün el koydu.



