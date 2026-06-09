Mersin'de traktörün altında kalan kişi hayatını kaybetti

Mersin'in Tarsus ilçesinde park halindeyken hareket eden traktörün altında kalan kişi yaşamını yitirdi. Yanıkışla Mahallesi'ndeki bahçesinde ilaçlama yapan Fazıl Dal (70), park halindeyken hareket eden traktörün altında kaldı. Durumu fark eden yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Dal'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerindeki incelemelerin ardından cenaze Tarsus Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.