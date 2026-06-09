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        Mersin'de traktörün altında kalan kişi hayatını kaybetti

        Mersin'in Tarsus ilçesinde park halindeyken hareket eden traktörün altında kalan kişi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2026 - 08:44 Güncelleme:
        Mersin'de traktörün altında kalan kişi hayatını kaybetti

        Mersin'in Tarsus ilçesinde park halindeyken hareket eden traktörün altında kalan kişi yaşamını yitirdi.

        Yanıkışla Mahallesi'ndeki bahçesinde ilaçlama yapan Fazıl Dal (70), park halindeyken hareket eden traktörün altında kaldı.

        Durumu fark eden yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, Dal'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerindeki incelemelerin ardından cenaze Tarsus Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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