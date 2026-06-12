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        Mersin'de unlu mamuller işletmesinde çıkan yangın söndürüldü

        Mersin'in Akdeniz ilçesinde unlu mamul üretimi yapılan işletmede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2026 - 21:14 Güncelleme:
        Mersin'de unlu mamuller işletmesinde çıkan yangın söndürüldü

        Mersin'in Akdeniz ilçesinde unlu mamul üretimi yapılan işletmede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Hamidiye Mahallesi'nde unlu mamuller işletmesinin imalat bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle işletmede hasar oluştu.



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