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        Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı

        Mersin'in Anamur ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2026 - 16:46 Güncelleme:
        Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı

        Mersin'in Anamur ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı.

        Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince, uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

        Bu kapsamda, bazı adreste bir miktar sentetik uyuşturucu, hassas terazi, 1850 lira, cep telefonu ve 2 uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

        Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüpheli 2 kişinin emniyetteki işlemleri sürerken, adliyeye sevk edilen 1 zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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