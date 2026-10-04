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        Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

        Mersin'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2026 - 22:13 Güncelleme:
        Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

        Mersin'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda çalışma yapan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan ve "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

        Operasyonda şüpheliler N.C.A, H.Ş. ve B.Ö. yakalandı.

        Şüphelilerin üzerlerinde ve evlerinde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu ile uyuşturucu madde yapımında kullanılan aseton ve tütün ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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