Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Şüphelilerin üzerlerinde ve evlerinde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu ile uyuşturucu madde yapımında kullanılan aseton ve tütün ele geçirildi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda çalışma yapan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan ve "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

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