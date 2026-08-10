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        Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

        Mersin'de sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2026 - 21:10 Güncelleme:
        Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

        Mersin'de sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

        Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesince Akdeniz ve Yenişehir ilçelerinde sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

        Belirlenen adreslere yapılan operasyonda S.T, M.G.O, M.B ve R.Ç. gözaltına alındı.

        Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada 133,5 gram sentetik uyuşturucu ve bir miktar esrar ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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