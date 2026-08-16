Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan tutuklandı.

Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada, 61,75 gram esrar, 20 sentetik ecza, 16 uyuşturucu hap, 42,5 gram sentetik uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.