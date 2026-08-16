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        Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı

        Mersin'de sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2026 - 19:28 Güncelleme:
        Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı

        Mersin'de sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

        Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesince Akdeniz ve Toroslar ilçelerinde sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

        Operasyonda B.G, U.G, E.Ç. ve M.İ. gözaltına alındı.

        Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada, 61,75 gram esrar, 20 sentetik ecza, 16 uyuşturucu hap, 42,5 gram sentetik uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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