Mersin'de zirai alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Mersin'in Gülnar ilçesinde zirai alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Şeyhömer Mahallesi Irmasan mevkisindeki zirai alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile helikopter ve arazözler sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

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