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        Mersin'de zirai alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

        Mersin'in Gülnar ilçesinde zirai alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2026 - 18:43 Güncelleme:
        Mersin'de zirai alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

        Mersin'in Gülnar ilçesinde zirai alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

        Şeyhömer Mahallesi Irmasan mevkisindeki zirai alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile helikopter ve arazözler sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.

        Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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