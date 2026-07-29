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        Mersin'de zirai alanda çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü

        Mersin'in Aydıncık ilçesinde zirai alanda çıkan yangın, ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2026 - 00:06 Güncelleme:
        Mersin'de zirai alanda çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü

        Mersin'in Aydıncık ilçesinde zirai alanda çıkan yangın, ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

        Cumhuriyet Mahallesi'ndeki zirai alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü personeli, itfaiye ekipleri, 12 arazöz ve 4 ilk müdahale aracı sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle yangın, çevredeki ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

        Bölgede soğutma çalışması da yapıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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