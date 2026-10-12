Mezitli Belediye Başkan Vekili CHP'li Turgut Selağzı oldu

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, 6 Ekim'de çıkarıldığı hakimlikçe "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık, rüşvet vermek, icbar suretiyle irtikap, rüşvet almak, kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak ve suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlamasıyla tutuklanmış ve İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştı.

Bu sonuçla Mezitli Belediye Başkan Vekili seçilen Selağzı, meclis üyelerine teşekkür etti.

Yeterli çoğunluğun sağlanamaması üzerine en çok oy alan adayın seçileceği dördüncü tura geçildi.

İkinci turda sandıktan Şahin'e 13, Selağzı'na 11, Kılınç'a 6 oy çıktı, 1 oy geçersiz sayıldı. Üçüncü turda ise Şahin'e 14, Selağzı'na 9, Kılınç'a 6 oy verildi ve 2 oy geçersiz sayıldı.

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