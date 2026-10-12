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        Mezitli Belediye Başkan Vekili CHP'li Turgut Selağzı oldu

        Mersin'de tutuklanan Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in görevden uzaklaştırılması nedeniyle yapılan başkan vekili seçimini CHP'li Meclis Üyesi Turgut Selağzı kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2026 - 17:48 Güncelleme:
        Mezitli Belediye Başkan Vekili CHP'li Turgut Selağzı oldu

        Mersin'de tutuklanan Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in görevden uzaklaştırılması nedeniyle yapılan başkan vekili seçimini CHP'li Meclis Üyesi Turgut Selağzı kazandı.

        Mezitli Belediye Meclisi, başkan vekili seçimi için belediye binasındaki meclis salonunda toplandı.

        Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda CHP Grubu, CHP'li Meclis Üyesi Turgut Selağzı'nı; Cumhur İttifakı, AK Parti'li Meclis Üyesi Hüseyin Kılınç'ı; Yeni Parti Grubu da Yeni Partili Meclis Üyesi Hakan Şahin'i aday gösterdi.

        Belediye meclisinde 31 üyenin oy kullandığı ilk turda CHP'li Selağzı 13, Yeni Partili Şahin 12 ve AK Parti'li Kılınç 6 oy aldı.

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        İkinci turda sandıktan Şahin'e 13, Selağzı'na 11, Kılınç'a 6 oy çıktı, 1 oy geçersiz sayıldı. Üçüncü turda ise Şahin'e 14, Selağzı'na 9, Kılınç'a 6 oy verildi ve 2 oy geçersiz sayıldı.

        Yeterli çoğunluğun sağlanamaması üzerine en çok oy alan adayın seçileceği dördüncü tura geçildi.

        Son turda Selağzı 16, Şahin 14 oy aldı, 1 oy ise geçersiz sayıldı.

        Bu sonuçla Mezitli Belediye Başkan Vekili seçilen Selağzı, meclis üyelerine teşekkür etti.

        Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, 6 Ekim'de çıkarıldığı hakimlikçe "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık, rüşvet vermek, icbar suretiyle irtikap, rüşvet almak, kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak ve suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlamasıyla tutuklanmış ve İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştı.

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