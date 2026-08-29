MHP Mersin Milletvekili Levent Uysal'dan Gülnar ilçesine ziyaret
MHP Mersin Milletvekili Levent Uysal, Gülnar ilçesinde ziyaretlerde bulundu.
Giriş: 29.08.2026 - 14:46 Güncelleme:
MHP Mersin Milletvekili Levent Uysal, Gülnar ilçesinde ziyaretlerde bulundu.
MHP Mersin İl Başkanı Ömer Gürsoy'un eşlik ettiği Uysal, Kaymakam Emrah Aslan'ı ziyaret etti.
Uysal, programı kapsamında partisinin ve Ülkü Ocakları'nın ilçe teşkilatlarıyla bir araya geldi.
Belediye Başkanı Fatih Önge'ye de ziyarette bulunan Uysal, Mersin'in her köşesine hizmet götürmek için Cumhur İttifakı anlayışıyla var güçleriyle çalıştıklarını belirtti.
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