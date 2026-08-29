MHP Mersin Milletvekili Levent Uysal'dan Gülnar ilçesine ziyaret

Belediye Başkanı Fatih Önge'ye de ziyarette bulunan Uysal, Mersin'in her köşesine hizmet götürmek için Cumhur İttifakı anlayışıyla var güçleriyle çalıştıklarını belirtti.

Uysal, programı kapsamında partisinin ve Ülkü Ocakları'nın ilçe teşkilatlarıyla bir araya geldi.

MHP Mersin İl Başkanı Ömer Gürsoy'un eşlik ettiği Uysal, Kaymakam Emrah Aslan'ı ziyaret etti.

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