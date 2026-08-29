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        MHP Mersin Milletvekili Levent Uysal'dan Gülnar ilçesine ziyaret

        MHP Mersin Milletvekili Levent Uysal, Gülnar ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2026 - 14:46 Güncelleme:
        MHP Mersin Milletvekili Levent Uysal'dan Gülnar ilçesine ziyaret

        MHP Mersin Milletvekili Levent Uysal, Gülnar ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

        MHP Mersin İl Başkanı Ömer Gürsoy'un eşlik ettiği Uysal, Kaymakam Emrah Aslan'ı ziyaret etti.

        Uysal, programı kapsamında partisinin ve Ülkü Ocakları'nın ilçe teşkilatlarıyla bir araya geldi.

        Belediye Başkanı Fatih Önge'ye de ziyarette bulunan Uysal, Mersin'in her köşesine hizmet götürmek için Cumhur İttifakı anlayışıyla var güçleriyle çalıştıklarını belirtti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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