Silifke Halk Eğitimi Merkezinin yıl sonu sergisi açıldı

Mersin'de Silifke Halk Eğitimi Merkezinin yıl sonu sergisinde kursiyer ve eğitmenlerin hazırladığı ürünler tanıtıldı. Silifke Halk Eğitimi Merkezinde düzenlenen serginin açılışına, Kaymakam Abdullah Aslaner, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kültiğin Eroğlu, bazı kurum müdürleri, öğretmenler, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından katılımcılar sergiyi gezdi, kursiyerlerin hazırladığı el sanatları, resim ve çeşitli alanlardaki çalışmaları inceledi. Kaymakam Aslaner, buradaki konuşmasında, halk eğitim merkezi bünyesinde yürütülen kursların bireysel gelişime, kültürel değerlerin yaşatılmasına ve sosyal hayata katkı sunduğunu belirtti.

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