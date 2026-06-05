Bozyazı ilçesine yangın söndürme helikopteri konuşlandırıldı

Mersin'in Bozyazı ilçesinde orman yangınlarıyla mücadele çalışmalarına destek için helikopter konuşlandırıldı. Orman Genel Müdürlüğünce tahsis edilen yangın söndürme helikopteri ilçede görevlendirildi. Aksaz deposu helikopter pistinde hazır bekletilen Kamanov KA-32 helikopterinin 7 gün 24 saat esasına göre çalışacağı bildirildi.

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