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        Bozyazı ilçesine yangın söndürme helikopteri konuşlandırıldı

        Mersin'in Bozyazı ilçesinde orman yangınlarıyla mücadele çalışmalarına destek için helikopter konuşlandırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2026 - 09:20 Güncelleme:
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        Bozyazı ilçesine yangın söndürme helikopteri konuşlandırıldı

        Mersin'in Bozyazı ilçesinde orman yangınlarıyla mücadele çalışmalarına destek için helikopter konuşlandırıldı.

        Orman Genel Müdürlüğünce tahsis edilen yangın söndürme helikopteri ilçede görevlendirildi.

        Aksaz deposu helikopter pistinde hazır bekletilen Kamanov KA-32 helikopterinin 7 gün 24 saat esasına göre çalışacağı bildirildi.

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