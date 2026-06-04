Mersin'de otomatik kepenk üretimi yapan işletmede çıkan yangın söndürüldü

Mersin'in Tarsus ilçesinde otomatik kepenk üretimi yapan işletmede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Barbaros Mahallesi'ndeki Tarsus İş Geliştirme Merkezi'nde (İŞGEM) bulunan otomatik kepenk üretimi yapılan işletmede, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, bilgi verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında, işletme kullanılamaz hale geldi. Dumandan etkilenen 2 kişiye, sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edildi.

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