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        Mersin'de otomatik kepenk üretimi yapan işletmede çıkan yangın söndürüldü

        Mersin'in Tarsus ilçesinde otomatik kepenk üretimi yapan işletmede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2026 - 21:05 Güncelleme:
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        Mersin'de otomatik kepenk üretimi yapan işletmede çıkan yangın söndürüldü

        Mersin'in Tarsus ilçesinde otomatik kepenk üretimi yapan işletmede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Barbaros Mahallesi'ndeki Tarsus İş Geliştirme Merkezi'nde (İŞGEM) bulunan otomatik kepenk üretimi yapılan işletmede, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangın, bilgi verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

        Yangında, işletme kullanılamaz hale geldi.

        Dumandan etkilenen 2 kişiye, sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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